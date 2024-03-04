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Трейлер: в России покажут номинированную на "Оскар" драму Гарроне "Я - капитан"

В российских кинотеатрах с 28 марта выйдет в прокат итальянская драма Маттео Гарроне "Я - капитан", номинированная на "Оскар" и на "Золотой глобус". Дублированный трейлер уже в Сети.

В России покажут номинированную на «Оскар» драму Гарроне «Я - капитан»
© Российская Газета

Главный герой фильма - 16-летний подросток из Сенегала, эту роль играет звезда местных соцсетей Сейду Сарр. Молодой человек вместе с кузеном решаются покинуть Дакар, чтобы попасть в Европу.

Их путь оказывается сложен и чрезвычайно опасен. Судя по трейлеру, авторы фильма показали максимально реалистично пути нелегальных мигрантов из африканских стран в Европу. А название - отсылка к сюжету, когда главный герой берет на себя командование судном, на котором группа мигрантов, в основном состоящая из женщин и детей, пересекает Средиземное море. Дело в том, что если бы судном командовал совершеннолетний, то он мог бы на берегу быть привлечен итальянскими властями к уголовной ответственности.

Фильм не оставил равнодушным жюри Венецианского кинофестиваля, где картина получила 12 наград, в том числе и "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу.

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