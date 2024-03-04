В России покажут номинированную на «Оскар» драму Гарроне «Я - капитан»

В российских кинотеатрах с 28 марта выйдет в прокат итальянская драма Маттео Гарроне "Я - капитан", номинированная на "Оскар" и на "Золотой глобус". Дублированный трейлер уже в Сети.

Их путь оказывается сложен и чрезвычайно опасен. Судя по трейлеру, авторы фильма показали максимально реалистично пути нелегальных мигрантов из африканских стран в Европу. А название - отсылка к сюжету, когда главный герой берет на себя командование судном, на котором группа мигрантов, в основном состоящая из женщин и детей, пересекает Средиземное море. Дело в том, что если бы судном командовал совершеннолетний, то он мог бы на берегу быть привлечен итальянскими властями к уголовной ответственности.