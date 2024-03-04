Сериал о съемках кино в колонии "Камера Мотор" выйдет на ТВ

«До этого он просто любил кино, но оно его никак не касалось, а когда съемки стали поводом выбраться с зоны — любовь приобрела смысл. Ну, а затем к Виденину приходит и любовь иная. В итоге зона из места исполнения наказания, превращается в место исполнения мечты», — делится артист.