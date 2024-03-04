Эмир Кустурица подтвердил работу над экранизацией «Мертвых душ»

Сербский режиссер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи рассказал о своих творческих планах, а также отметил, что считает себя русским режиссером.

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"Когда вышел мой фильм "Черная кошка, белый кот", один критик сказал, что увидел в нем интонации Пушкина, ноты рассказа русских писателей. И поэтому я русский режиссер!" - сказал Эмир Кустурица.

Зрители, а их собралось немало, встретили это признание режиссера бурными овациями. К слову, на вопросы молодежи мира режиссер отвечал на русском языке, отказавшись в самом начале встречи от переводчика.

Один из первых вопросов: правда ли, что сербский режиссер собрался экранизировать "Мертвые души" Гоголя.

Кустурица ответил, что да, но подробностей рассказывать не стал. Немного он сказал и о своей работе над книгой "Лавр" по Евгению Водолазкину: "Сейчас закончен первый вариант сценария, будем продолжать".

Еще один фильм, над которым работает Эмир Кустурица, - "Преступление без наказания".

"Достоевский вообще один из моих любимых писателей, потому что он писал о маргиналах, о тех же, о ком я снимаю свое кино", - поделился своими мыслями сербский режиссер.

Он рассказал, что нашел для экранизации Достоевского удачный и неожиданный поворот: это будут размышления о том, может ли человек убивать из-за любви.

А вот экранизировать "Мастера и Маргариту" Булгакова Кустурица бы не стал. О романе Булгакова Кустурица спросили на фоне успеха очередной киноверсии романа.

"Для меня в книге Булгакова главная тема - это Пилат и Христос. Христа я считаю первым мировым революционером. И если бы мне вдруг пришлось снимать это кино, то оно было бы о социальности христианства. Это тяжелая тема, и я очень счастлив , что на таком проекте работать не буду", - объяснил свою позицию Кустурица.

И, конечно же, спросили его о том, не собирается ли он снимать сериал.

"Для меня кино - это чудо, социальный акт, это особая атмосфера, а сериалы смотрят сегодня на экране телефона, это другое восприятие кино, и оно мне пока неинтересно", - рассказал режиссер.