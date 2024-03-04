Выходит сериал «Цирк!» с братьями Эдгардом и Аскольдом Запашными

На телевидении выходит 17-серийная комедия "Цирк!", продюсером которой стал Эдгард Запашный. Известный дрессировщик вместе с братом Аскольдом также снялся в одной из серий. Сериал расскажет историю трех парней, отправленных на исправительные работы в... цирк.

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По сюжету детдомовец Тимофей, бабник Сева и маменькин сынок Валик попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет, дрессировщик-мачо, иллюзионист-мажор, танцовщица кордебалета, метательница ножей и другие персонажи. героям сериала предстоит летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съемки проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале, который выйдет на СТС, участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России.

"Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини, - делится актер Николай Добрынин. - Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съемочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище".

Над проектом также работала команда из 15 дублеров во главе с постановщиком трюков Александром Шеином. Каскадеров ожидало больше 100 трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Некоторые трюки после тестирования каскадерами актеры выполняли самостоятельно: так, Виталий Хаев прокатился на слоне, Сергей Чирков летал под куполом и готовил фокус с горящим гробом, а Сергея Роста подвесили на десятиметровой высоте.

Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.