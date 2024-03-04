Расширенные версии двух частей «Мятежной луны» Зака Снайдера могут выйти вместе уже летом

Режиссёр фантастической дилогии «Мятежная луна» Зак Снайдер рассказал, что режиссёрские версии обеих частей могут выйти в один день — это может случиться уже этим летом.

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Постановщик отметил, что хронометраж расширенной версии каждого фильма составит около трёх часов (на час больше оригинала), поэтому на полноценный просмотр «Мятежной луны» придётся потратить около шести часов.

Он также признал, что с любопытством ждёт реакции аудитории, поскольку режиссёрская версия будет содержать взрослые сцены, включая крайне жестокие кадры.