Четыре советских фильма бесплатно покажут вологжанам в марте

Бесплатные кинопоказы проходят в кинотеатре «Ленком». В марте жители города могут посмотреть фильмы «Белорусский вокзал» (12+), «Судьба человека» (12+), «Служили два товарища (0+) и «Они сражались за Родину» (0+).

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6 марта в 13:00 пройдёт показ фильма «Белорусский вокзал». Фильм 1970 года режиссёра Андрея Смирнова рассказывает историю бывших однополчан. Четверо друзей спустя двадцать с лишним лет встретились на похоронах боевого товарища.

Оказываясь в разных ситуациях, герои фильма вспоминают о боевом братстве и взаимовыручке, проявляют глубинные черты характера и, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему верны фронтовой дружбе. Моральным ориентиром для них продолжает служить образ их покойного командира, незримо присутствующий в картине.

В картине показан контраст между чувствами, мыслями и мотивами фронтовиков и их более молодых современников. В фильме нет батальных сцен, действие происходит через четверть века после Победы, а выстрелы звучат только на кладбище во время прощального салюта. При этом, фильм Андрея Смирнова признан одним из лучших произведений о Великой Отечественной войне.

3 марта в «Ленкоме» можно будет посмотреть фильм «Судьба человека» (12+), 20 марта – «Служили два товарища» (0+), 27 марта – «Они сражались за Родину» (0+), 3 апреля – «Баллада о солдате» (0+).