Кустурица в экранизации Достоевского соединит "Идиота" и "Преступление и наказание"

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует в своем будущем фильме "Преступление без наказания" соединить сюжеты романов Федора Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание". По его словам, съемки планируются в Санкт-Петербурге и в Сибири.

"Следующий фильм, который я буду здесь (в России - прим. ТАСС) снимать - в Санкт-Петербурге и в Сибири - "Преступление без наказания". Это такая комбинация "Идиота" и "Преступления и наказания", - сказал он во время открытого диалога, организованного в рамках флагманского просветительского марафона "Знание. Первые", который проходит на Всемирном фестивале молодежи.

Осенью 2023 года Кустурица сообщил, что первым фильмом, который он снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". После него режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр".

По словам режиссера, третьим фильмом на русском языке после "Преступления без наказания" и "Лавра" станет экранизация произведений Николая Гоголя. При этом Кустурица пока еще не решил, что конкретно будет экранизировать.

"Будут ли это "Мертвые души" или "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", не знаю, - сказал он.

Говоря об экранизации российской классики, в частности, успехах нового фильма по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Кустурица назвал это произведение одним из лучших в мире.

"Но если бы я работал над этой историей, фокус был бы на истории Понтия Пилата. <…> Я думаю, что Иисус Христос - первый мировой революционер", - сказал режиссер.

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви".

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