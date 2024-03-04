На платформе Premier вышел документальный сериал "Золото"

Онлайн-кинотеатр Premier представил новый документальный сериал "Золото" о драгоценном металле, истории его добычи и влиянии на политические события в мире. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"В онлайн-кинотеатре Premier, который входит в "Газпром-медиа холдинг" , эксклюзивно вышел документальный сериал "Золото" - полноценное исследование драгоценного металла от истории его добычи и обработки до анализа влияния на политические события и жизнь каждого человека на планете", - рассказали в пресс-службе.

Сериал снят при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Интервью для документального проекта дали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков , зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и многие другие. Также участие в съемках проекта принял министр финансов РФ Антон Силуанов .

Как пояснили в пресс-службе, в сериале золото будет рассмотрено с разных сторон, а зрители получат исчерпывающую информацию об этом металле. Эксперты расскажут, сколько золота осталось на Земле, как оно решало судьбы стран и влияло на исходы войн, ответят на вопрос о том, кто украл часть золотого запаса советской России, и многие другие.