Кустурица проведет мастер-класс по созданию фильмов на фестивале "Дух огня"
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица проведет мастер-класс по созданию кинолент на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в этом году.
"Будет мастер-класс, где я расскажу о том, как создавал свои фильмы, свой стиль. Расскажу, как и от чего все пошло: с каких фильмов, с какой литературы. Многое сейчас рассказать не могу. Я был там [на фестивале "Дух огня"] как музыкант, теперь буду уже как президент", - сказал Кустурица журналистам на Всемирном фестивале молодежи.
Темой "Духа огня" в этом году станет "Особый язык национальной кинематографии". Помимо показов из конкурсной и внеконкурсной программ, гостей ждет насыщенная культурно-просветительская программа, включающая лекции, презентации и спектакли.
О "Духе огня"
В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2003 года в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры. В прошлом году Кустурица не смог посетить смотр из-за травмы ноги.
О фестивале молодежи
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.