Кустурица проведет мастер-класс по созданию фильмов на фестивале "Дух огня"

"Будет мастер-класс, где я расскажу о том, как создавал свои фильмы, свой стиль. Расскажу, как и от чего все пошло: с каких фильмов, с какой литературы. Многое сейчас рассказать не могу. Я был там [на фестивале "Дух огня"] как музыкант, теперь буду уже как президент", - сказал Кустурица журналистам на Всемирном фестивале молодежи.