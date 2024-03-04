Юра Шатунов стал героем документального фильма

По данным телеканала, новый документальный проект приоткроет завесу тайны, которой была окутана жизнь и особенно смерть Юры Шатунова . Известно, что выросший в детдоме (отец ушел из семьи, мать умерла) Шатунов особенно ценил собственный брак и сторонился публичности в вопросах личной жизни.

"У меня целых два счастливых дня в моей жизни. Рождение моего сына – это первый день. Второй день, конечно же, рождение моей дочери".

Впервые на экране выступят дети Юрия Шатунова с воспоминаниями об отце и том, как он реализовывал себя в профессии и в семье. Также большое внимание будет уделено загадке внезапной смерти певца от инфаркта, неожиданность которой до сих пор не дает покоя близким и поклонникам. Будут рассмотрены и многолетние судебные дрязги Шатунова с Андреем Разиным.