Фильм «Джокер: Безумие на двоих». Что известно о сиквеле с Леди Гагой

В 2024 году на экраны выйдет «Джокер 2» с официальным названием «Джокер: Безумие на двоих» — это продолжение истории о безумном комике, которого в первом фильме несколько лет назад сыграл Хоакин Феникс. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от второго психологического триллера про одного из самых неоднозначных персонажей вселенной DC.

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Кто такой Джокер?

Персонаж комиксов DC, суперзлодей. Впервые появился в рисованной истории о Бэтмене в 1940 году.

О происхождении Джокера известно мало, а сам он утверждает, что не имеет прошлого. Если верить самой распространенной версии, Джокер был когда-то неудачливым комиком и вором и однажды упал в кислоту, испугавшись Бэтмена. После этого его внешность изменилась до неузнаваемости, он сошел с ума и признал Бэтмена своим заклятым врагом. Его противостояние с супергероем — одна из ключевых линий многих комиксов о Бэтмене.

В отличие от большинства суперзлодеев, Джокер не обладает ярко выраженной сверхсилой, однако он очень умен и изобретателен

Он отлично разбирается в химии (не зря его главное оружие — это яд) и машиностроении, может самостоятельно разработать и собрать оружие. В его арсенале в зависимости от времени выхода комикса появлялись разные орудия — от электрошокера и трости-шпаги до шуточного пистолета и ядовитых пирогов.

«Джокер»: главное о первом фильме

История создания

Идея снять фильм про Джокера появилась у режиссера Тодда Филлипса еще в 2016 году, и весь следующий год он вместе с режиссером Скоттом Сильвером работал над сценарием. За основу картины Филлипс и Сильвер взяли комикс Batman: The Killing Joke, однако постарались не копировать его сюжет. По фильмами американца Мартина Скорсезе: «Таксист» и «Король комедии».

Съемки фильма длились четыре месяца и проходили в Нью-Йорке, Джерси-Сити и Ньюарке. Премьера «Джокера» состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале и удостоилась главной награды — «Золотого льва».

Реакция зрителей оказалась неоднозначной: пока одни восхищались актерской игрой Хоакина Феникса и мощным социальным посылом, другие критиковали «Джокера» за излишнюю жестокость, реалистичные сцены насилия и романтизацию психически нездорового преступника

Тем не менее все это не помешало «Джокеру» стать одним из лидеров проката 2019 года (он собрал более миллиарда долларов по всему миру) и самым кассовым фильмом категории R (17+).

11 номинаций на «Оскар» получил «Джокер», включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру», но выиграл только в двух — «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка к фильму»

Сюжет

Действие первого фильма разворачивается в вымышленном американском городе Готэм в начале 1980-х годов. В центре сюжета — комик Артур Флек, который работает в небольшом развлекательном агентстве и мечтает о карьере стендап-комика. Флек живет с больной матерью Пенни и сам страдает от неврологического расстройства — он не может сдержать смех в минуты сильного напряжения. Его мать утверждает, что жизнь с улыбкой на лице — это счастье, которое нужно нести людям, но люди относятся к Флеку с недоверием, и он часто сталкивается с чужой жестокостью и насмешками.

Осторожно, спойлеры! Жизнь кажется Артуру совсем невыносимой, когда его увольняют с работы; он полностью теряет самообладание и во время драки в метро убивает троих хулиганов. Это становится точкой невозврата — о трагедии пишут в СМИ, у Флека неожиданно для него самого появляются последователи, а он приобретает прозвище «Джокер». Постепенно мужчина все больше сходит с ума, совершает еще несколько убийств. В финале фильма Флек-Джокер убивает своего кумира, известного телеведущего Мюррея Франклина, который высмеял его шутки, и оказывается в психиатрической больнице Аркхем.

«Джокер: Безумие на двоих»: главное о втором фильме

Изначально «Джокер» задумывался как самостоятельное произведение, без приквелов и сиквелов. Однако после успеха фильма в 2019 году режиссер Тодд Филлипс фильма оказался почти вдвое больше, чем первого, он составил около 150 миллионов долларов.

Дата выхода

Официального трейлера пока нет, однако режиссер проекта Тодд Филлипс активно делится кадрами со съемок и анимированными афишами в социальных сетях.

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4 октября 2024 года назначена премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Поскольку и «Джокер», и его сиквел — это отдельные экранизации, вынесенные за пределы основной киновселенной, получается, что 2024-й станет первым годом, в который на экраны не выйдут фильмы DCEU/DCU. На этот год типичные фильмы медиафраншизы не запланированы.

Актеры

Главные роли в сиквеле «Джокера» исполнят актер Хоакин Феникс и певица Леди Гага — первый вернется к своему персонажу Артуру Флеку, а вторая сыграет психиатра Харлин Квинзель (будущую Харли Квин).

Также во второй части появится Зази Битц, сыгравшая соседку Артура Флека Софи. Кроме того, к актерскому составу «Джокера» присоединятся Брендан Глисон («Банши Инишерина»), Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем»), Гарри Лоути («Всевидящее око») и Джейкоб Лофланд («Мад»).

Сюжет

Один из самых интересных фактов о предстоящей премьере — вторая часть «Джокера» будет мюзиклом. Эту информацию подтвердила композитор Хильдур Гуднадоуттир, которая написала саундтреки и для первого фильма. Учитывая, что одну из главных ролей исполнит поп-звезда Леди Гага, за уровень музыкальной части можно точно не переживать.

Основные события будут разворачиваться в декорациях лечебницы Аркхем, куда Джокер попадает после убийства телеведущего, а сюжет фильма, предположительно, будет сфокусирован на любовной линии Джокера и его психиатра Харлин Квинзель. Между доктором и пациентом вспыхнет сильная, но запретная страсть, которая подтолкнет их к совместному побегу. Судя по кадрам, попавшим в распоряжение Variety, во второй части вновь появится легендарная лестница, на которой танцевал Джокер, — на этот раз он исполнит номер вместе с Харли.

Где еще можно будет увидеть Джокера