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Режиссер «Дюны» исполнил желание пациента хосписа и заранее показал ему фильм

Режиссер фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнев дал возможность пациенту хосписа, чьим последним желанием было успеть увидеть долгожданный фильм, заранее посмотреть его задолго до премьеры. Об этом сообщает CBC.

Режиссер «Дюны» исполнил желание пациента хосписа
© Lenta.ru

Пациент из хосписа в Квебеке, осознававший, что ему осталось недолго, поделился со специалисткой по работе с паллиативными пациентами Жозе Ганьон своим последним желанием. Так как мужчина очень любил кино, он сказал, что хотел бы успеть увидеть продолжение фильма «Дюна». Впервые картину должны были показать в кинотеатрах 1 марта, но пациент не был уверен, что сможет дотянуть до этой даты.

Ганьон разместила просьбу киномана в социальных сетях, и увидевший пост местный режиссер смог свести ее с Вильневом. Тот загорелся идеей исполнить желание пациента и предложил пригласить его на премьеру в Лос-Анджелесе, но ему объяснили, что это невозможно.

«Я сказала: "Вы не понимаете, он на исходе своей жизни, его невозможно куда-то отвезти. Мы даже не знаем, будет ли он с нами на следующей неделе», — вспоминает в беседе с журналистами Ганьон.

Тогда Вильнев отправил в хоспис ассистента и отдал ему свой ноутбук, на котором была копия фильма. Он заперся в комнате с пациентом, и тот смог исполнить свое желание. Для этого ему и всем сотрудникам хосписа пришлось подписать документ о неразглашении. Таким образом первый показ фильма состоялся более чем за полтора месяца до того, как он был представлен публике.

Пациент был слишком слаб и не смог досмотреть кино до конца: он уснул. Вскоре после этого он ушел из жизни.

Ганьон смогла рассказать эту историю только после официальной премьеры. Она поблагодарила всех причастных к исполнению последней мечты пациента. Сам Вильнев немного расстроился, что мужчина не смог досмотреть фильм до конца, но отметил, что именно ради таких людей он и работает.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк стриптизер исполнил последнее желание онкобольной пенсионерки. Он пришел к женщине в медицинском халате и притворился, будто осматривает ее, а затем сбросил одежду и начал танцевать.

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Дени Вильнев