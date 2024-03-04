Что посмотреть из российского «Оскара»?

Близится главное событие кинематографа — премия “Оскар”! В этом году фильмы представлены по-настоящему зрелищные и интересные, поэтому следить за результатами будет вдвойне увлекательнее. А знаете ли вы, что фильмы российского кинематографа тоже получали заветные статуэтки? Популярный блогер Софа Соло подготовила подборку из отечественных картин, получивших “Оскар” и заслуживающих внимания!

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«Война и мир»

Экранизацию романа Льва Толстого в 1966 году посмотрели более 58 млн зрителей! Специально для картины изготовили тысячи исторических костюмов, точные копии оружия, наград, ваз и сервизов. Неудивительно, что фильм заслужил внимание кинокритиков Голливуда. Кинохит получил «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В результате работа Бондарчука-старшего стала первым художественным фильмом СССР, удостоенным самой престижной кинонаграды. Поэтому, если вы все еще не видели его, то советую это исправить!

«Москва слезам не верит»

Всеми любимая классика! Даже не могу сосчитать, сколько раз смотрела этот фильм, потому что он создает какую-то невероятную атмосферу. После выхода на экраны фильм «Москва слезам не верит» побил все рекорды: в 1980-м его увидели 90 млн человек! Вдумайтесь в эти цифры. Более того, история «русской золушки» так понравилась зарубежным критикам, что в 1981 году советский кинематограф пополнился еще одной статуэткой «Оскар». Правда, статуэтку вместо Меньшова получал атташе по культуре советского посольства, потому что самого режиссера не выпустили из страны. Подержать ее в руках он смог только в 1989 году.

«Утомленные солнцем»

Картина «Утомленные солнцем» считается ключевой работой в карьере Никиты Михалкова. А еще пока это единственный отечественный фильм, получивший «Оскар» после распада СССР. Этот фильм невероятно мне понравился и вызвал бурю эмоций. Последние минут сорок просмотра я сидела, как на иголках. У меня буквально сжималось сердце! Поэтому я искренне рекомендую посмотреть его всем!

«Старик и море»