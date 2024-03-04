Продюсеру Фадееву впервые понравился фильм про себя

«Посмотрел фильм Коли Редькина про меня, мне понравилось. Он поразил меня своей точностью как в датах, так и в предположениях. А главное, он поразил своей искренностью и подходом, где нет ни сплетен, ни грязи. Спасибо, что человек так отнесся к тому, что я делаю», — сказал Фадеев.