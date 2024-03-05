Начались съемки третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»

«У нас как у продюсеров есть задача продолжать делать так, чтобы у творческой команды — режиссёра, сценаристов, актёров — были возможности для расширения масштаба их работы. Мне кажется, в третьем сезоне есть всё для того, чтобы зритель со страстью ждал каждую серию», — цитирует Гевонда Андреасяна пресс-служба платформы.