Семейную комедию «‎Ангелы района»‎ начнут показывать в онлайн-кинотеатре с пятого марта

В сериале "Ангелы района" главные герои - Семья Шаталовых.

© 0Российская Газета

Глава семейства Алена руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил - врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем служит участковым в полиции. Каждый день эта семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе?

"Ангелы района" - совместный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра Иви. Производством сериала занималась компания Star Media. Режиссер Эдуард Парри. Автор сценария - Максим Белозор. Главные роли сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.

""Ангелы района" - добрый и веселый сериал, который будут смотреть всей семьей. Я уверен, что зрители узнают в героях своих друзей, родственников и соседей. Хочется пожелать проекту успеха у самой широкой аудитории, потому что такое теплое кино - это то, что сейчас нужно нам всем", - говорит Александр Робак.