Топ-7 фильмов, снятых женщинами, которые стоит посмотреть

Собираетесь провести 8 марта в уютном кресле перед экраном? Вместе с VK Видео мы собрали для вас в преддверии праздника список из семи российских и зарубежных фильмов, снятых женщинами-режиссерами. Картины показывают мир через особый объектив, отражая женский взгляд на различные жизненные проблемы и ситуации. Фильмы идеально подойдут для просмотра на платформе в этот праздник.

© Кадр из фильма "По половому признаку"

По половому признаку

Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает о карьере и личной жизни юриста Рут Гинзбург, которая почти всю свою жизнь боролась за гендерное равенство и смогла изменить судебную систему США.

Девушка хочет построить карьеру в юриспруденции. Ради своей цели она поступает в Гарвард, усердно учится и становится лучшей на курсе, но все напрасно. Компании отказывают ей из-за того, что она женщина. И в то время, как муж Рут работает успешным адвокатом, она вынуждена занимать должность преподавателя юриспруденции в университете. Но вот однажды ее супругу в руки попадает нетипичное дело: мужчине отказали в выплате пособия по уходу за больной матерью, так как обычно этим занимаются женщины. Рут решает взяться за него, чтобы создать прецедент, изменить законы, а вместе с этим и жизни многих женщин.

История одного назначения

Военному писарю Шабунину грозит расстрел за то, что он ударил командира роты. Смертная казнь отменена в России, но мужчину будут судить по военно-полевым законам. Об этой ситуации узнает еще молодой, но уже известный писатель Лев Толстой. Его увлекает дело, поэтому он решается выступить в качестве адвоката обвиняемого. Толстой говорит убедительную речь в защиту с целью донести мысль, что человека нельзя убивать.

О теле и душе

Это мелодрама, которая рассказывает об одиночестве, душе и теле человека, сложностях в поисках партнера. Мария и Эндре работают вместе и совсем не обращают внимания друг на друга. Но однажды они понимают, что между ними много общего, ведь им снятся одинаковые сны: в них самка и самец оленя ходят по зимнему лесу. Это могло бы быть отличным поводом, чтобы сблизиться, но герои не решаются даже заговорить друг с другом. Смогут ли они преодолеть этот барьер и быть вместе не только во снах, но и в реальной жизни?

Букшоп

Флоренс Грин — молодая вдова, которая решила осуществить свою мечту. Она покупает заброшенный дом в небольшом английском городке и открывает там книжный магазин. Местным жителям это приходится не по душе, ведь Флоренс продает скандальную для конца 1950-х годов литературу. Против магазина выступает и миссис Гамарт. По ее мнению, в старом доме должен находиться центр высоких искусств. Но Флоренс не готова просто так сдаться и отказаться от того, что стало смыслом ее жизни.

Заказ

Это мелодрама о жизни женщины, которая не знает, что делать дальше, ведь муж изменил ей и ушел из семьи. Анне сложно пережить предательство, поэтому она думает расстаться с жизнью, но не решается на этот отчаянный шаг. Тогда героиня заказывает собственное убийство у киллера. Мужчина отказывает Анне, но со временем между ними возникает связь. Казалось бы, что теперь женщина сможет вернуться к прежней жизни, но работа возлюбленного не оставляет их.

Две женщины

Что может поссорить двух сестер? Обычная влюбленность. Жена богатого помещика Наталья Петровна старает от скуки в фамильном имении. Все меняется, когда у ее сына появляется новый учитель. Молодой человек, сам того не зная, овладел сердцем Натальи и ее младшей сестры. Это превращает близких людей в настоящих соперниц, совсем скоро все имение узнает о сердечных тайнах.

Сердце мира

Актеры фильма не просто играют роли, а буквально проживают все действия, благодаря чему складывается впечатление, что это настоящий документальный фильм.

В центре сюжета — молодой ветеринар Егор, работающий в питомнике для собак. Ему сложно общаться с окружающими и находить общий язык, поэтому мужчина ведет отстраненный образ жизни и все время проводит с животными. Но в душе он очень хочет стать частью семьи хозяина станции. Внезапно привычная жизнь рушится, когда Егор узнает о смерти матери, а затем в питомник приходят эко-активисты с требованиям показать, в каких условиях содержат собак. Как со всеми трудностями будет справляться главный герой?