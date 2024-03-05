Назван шорт-лист премии «‎Русский детектив»‎ IV сезона

На днях озвучен шорт-лист четвертого сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив", передает ТАСС со ссылкой на организаторов премиального процесса. Жюри премии в этом сезоне возглавляют писатели Анна и Сергей Литвиновы.

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В финал номинации "Автор года" проходит классик современного дамского детектива Дарья Донцова ("Венок из железных одуванчиков"), а также пока менее известные писатели Лиза Лосева ("Мертвый невод Егора Лисицы") и Евгения Малинкина ("Который кот подряд").

Роман Малинкиной претендует и на награду в номинации "Детектив года" наряду с романами Александры Марининой "Тьма после рассвета" и Елены Бриолле "Черный, как тайна, синий, как смерть".

В числе финалистов в категории "Лучший иностранный детектив" – книги "Профайлер" Лэй Ми и два сочинения Майка Омера: "Скрытые намерения" и "Гибельное влияние".

"Открытием года" признаны Екатерина Новак, Анна Камская ("Дилетантки. Чудовище тайного острова"), Александра Райт ("Лишние") и Людмила Сладкова ("Реквием по любви"). В категории "Лучший дебют года" отмечены Оксана Есипова ("Опасная связь"), Алексей Борисов ("Транзит") и Ю_Шутова ("Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере").

Среди "Детских детективов" финалистами стали книги "Кто ограбил миссис Рэббит?" Александры Хворост, "Сокровища Кара-Дага" Марины Пантелеевой и "Дело о похищенной собаке" Этери Заболотной.

В категории "Лучший комикс/графический роман" короткий список состоит из работ "Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3" Алексея Ефремова, Евгения Еронина, Алексея Замского и Натальи Мартинович, "В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете" Сирила Льерона и "Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке" Жоэля Жоливе и Жан-Люка Фроманталя.

Эксперты определились и с финалистами в кинематографических номинациях. "Лучший фильм в жанре детектив" в этом сезоне – картины "Хитровка. Знак четырех", "Детектор", "Пропавшая", "Мизантроп" и "Решение уйти". На победу в категории "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" заявками выступают проекты "Фишер", "Художник", "Тверская", "Дама с собачкой" и "Шпион". В номинации "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив" названы фильмы "Лестница", "Исчезнувшие", "Дикая река", "Найди меня" и "Алеф".

Голосование выявило первого победителя премии в номинации "Выбор читателей. LiveLib": это книга соавторов Екатерины Новак и Анны Камской "Дилетантки. Чудовище тайного острова", получившая 490 голосов.

Напомним, работа жюри длится с марта по май 2024 года. В июне назовут и будут чествовать победителей.