Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова под названием «Лимонов, баллада об Эдичке» покажут на 77-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

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Главную роль в картине сыграет британский актер Бен Уишоу, известный по ролям в таких лентах, как «Парфюмер: История одного убийцы» и «Пустая корона». В основу сценария проекта легли события из книги Эммануэля Каррера, посвященной российскому писателю и публицисту Эдуарду Лимонову.

Киносмотр пройдет с 14 по 25 мая. В рамках фестиваля члены жюри также будут оценивать такие картины, как Emilia Perez с Зои Салдана французского режиссера Жака Одиара, байопик «Ученик», посвященный экс-президенту США Дональду Трампу, который снял кинематографист из Ирана Али Аббаси, и многие другие проекты.

«Лимонов, баллада об Эдичке» станет пятым проектом Серебренникова, который будет представлен на смотре. В разные годы на Каннском фестивале показывали его картины «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского».