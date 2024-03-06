Романтические комедии, которые не оставят вас равнодушными

Весна — пора романтики! Расплавить даже самые холодные сердца помогут долгие неспешные прогулки по паркам и набережным, встречи за чашечкой кофе, и , конечно же, легкие романтические комедии. Специально для вас сделали подборку 5 очаровательных кинокартин, как для любителей классики жанра, так и для желающих посмотреть что-то новенькое.

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Например, совсем скоро в прокат выходит романтическая комедия «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко в главных ролях. Предлагаем запастись попкорном и погрузиться в легкую атмосферу романтики!

Любовь со второго взгляда (2024)

Добрая и простая кинокартина о самом важном. Брак героев висит на волоске. Устав от вечных проблем, они заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общение с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у героев оживить отношения и сохранить брак? За динамичностью романтической комедии скрываются по-настоящему важные смыслы и семейные ценности.

Притворись моей женой (2011)

Фильм, доказывающий, что порой то, что мы ищем всю жизнь, находится гораздо ближе, чем мы думаем. По сюжету главный герой представляется разведенным, чтобы завоевать женщин при помощи истории о несчастном браке. Повстречав девушку мечты, он оказывается в затруднительном положении — она требует знакомства со стервой-супругой, чтобы лично убедиться в бракоразводном процессе. Не в силах рассказать правду, он просит свою ассистентку притвориться его женой. Эта “игра” раскрывает главному герою глаза на многие вещи.

2 дня (2011)

Очаровательная история, заставляющая поверить в сказку. Высокопоставленный московский чиновник приезжает в провинциальный музей забытого классика русской литературы, чтобы отнять земельные владения и построить новую резиденцию. Однако знакомство с молодым литературоведом, работающей в музее, меняет его взгляд не только на эту проблему, но и на всю свою жизнь. Главная мысль проста и созидательна — любовь пробуждает в человеке человека.

Предложение (2009)

Классика и еще раз классика! Главная героиня фильма – ответственная начальница и акула бизнеса, которой грозит высылка в Канаду. Ее единственное спасение — проверенный способ, которым пользуются все, кто желает остаться в США на постоянной основе, т.е. есть фиктивный брак. Героиня готова на все, однако провернуть это дело окажется не так то уж просто. Ненавязчивый юмор, любимые актеры и множество трогательных моментов – однозначно советуем к просмотру!

Мой парень – псих (2012)

Небанальный фильм о поиске любви и человеческой поддержке. История о бывшем учителе, который после тяжелого развода и пребывания в психиатрической больнице приезжает к семье и пытается вернуться к нормальной жизни. Знакомство с причудливой девушкой зажигает в герое лучик надежды. Вместе они отправляются на поиски смысла и стабильности. Жизнеутверждающий сюжет кинокартины не оставит равнодушным!