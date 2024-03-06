Появились первые кадры хоррора про олененка Бэмби с сексуальными девушками

Издание Bloody Disgusting опубликовало первые фотографии со съемок бюджетного хоррора Bampire, в центре которого выступит олененок Бэмби из одноименного мультфильма Disney.

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Сценарист Зои Вассман описала проект, как смесь «Зловещих мертвецов 2» и «Кто подставил кролика Роджера».

Конкретных деталей сюжета Bampire пока нет, но, судя по кадрам, Бэмби сойдет с ума и начнет убивать людей в лесу. В ленте будет как анимация, так и практические эффекты.

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Примечательно, что бюджет фильма частично состоит из донатов потенциальных зрителей на краудфандинговой кампании на Indiegogo.

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Стоит учесть, что это уже второй подобный проект про Бэмби — первый будет называться Bambi: The Reckoning и войдет во вселенную ужасов про Винни-Пуха.