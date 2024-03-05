Новая часть хоррора «Пункт назначения» находится в работе

Издание Bloody Disgusting сообщило, что в начале марта начались съемки шестой части серии хорроров «Пункт назначения». Лента выйдет с подзаголовком «Кровные узы». Режиссерами выступят Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые сняли экранизацию «Ким-пять-с-плюсом» и «Восставших мертвецов».

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Деталей сюжета нет, но ранее сообщалось, что продолжение выйдет «под другим углом» и будет «настоящим фильмом о конечном пункте назначения». «Пункт назначения: Кровные узы» ожидается в 2025 году, когда франшизе исполнится 25 лет с момента релиза первого фильма. Пятая часть вышла в далеком 2011-м. Заглавное фото: moviesanywhere