Глава Disney Боб Айгер не считает, что зрители устали от фильмов Marvel

В интервью глава Disney Боб Айгер заявил, что зрители не устали от фильмов Marvel. Им просто не хватает действительно качественных работ.

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По словам Айгера, в Disney уже сократили выпуск проектов Marvel Studios. Сюда входят как фильмы, так и сериалы. В целом глава Disney доволен нынешним развитием компании.

Фанаты хотят отличных фильмов… Если вы создадите их великолепно, всем всё понравится. «Оппенгеймер» — прекрасный тому пример. Мы сократили выпуск проектов Marvel, как фильмов, которые они снимают, так и количество телешоу. Я доволен IP, которую мы делаем.

Также Айгер заявил, что он лично смотрит все создаваемые ленты по несколько раз, а также наблюдает за работой режиссёров, актёров и других членов команды.