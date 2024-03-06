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Глава Disney Боб Айгер не считает, что зрители устали от фильмов Marvel

В интервью глава Disney Боб Айгер заявил, что зрители не устали от фильмов Marvel. Им просто не хватает действительно качественных работ.

Глава Disney Боб Айгер не считает, что зрители устали от фильмов Marvel
© Чемпионат.com

По словам Айгера, в Disney уже сократили выпуск проектов Marvel Studios. Сюда входят как фильмы, так и сериалы. В целом глава Disney доволен нынешним развитием компании.

Фанаты хотят отличных фильмов… Если вы создадите их великолепно, всем всё понравится. «Оппенгеймер» — прекрасный тому пример. Мы сократили выпуск проектов Marvel, как фильмов, которые они снимают, так и количество телешоу. Я доволен IP, которую мы делаем.

Также Айгер заявил, что он лично смотрит все создаваемые ленты по несколько раз, а также наблюдает за работой режиссёров, актёров и других членов команды.

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