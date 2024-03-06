Почему сериал «Сегун» сравнивают с «Игрой престолов»

На FX и Hulu выходит исторический эпос «Сегун», рассказывающий о феодальных распрях в Японии начала XVII века. Сериал уже двумя премьерными эпизодами завоевал расположение зрителей, выставивших ему высочайшие оценки на различных киноресурсах, а критики и вовсе прозвали его редчайшим для телеэкрана событием, по размаху сравнивая шоу с «Игрой престолов». Каким получился «Сегун», рассказывает «Лента.ру».

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Британец Джон Блэкторн (Космо Джарвис) свой визит в далекую Японию представлял совсем иначе — капитан корабля застрелился еще в открытом море, а по прибытии истощенных цингой и голодом капперов засунули в подвал да облили сгнившими потрохами. Когда же одного из членов команды сваривают заживо, Блэкторн окончательно убеждается, что попал в мир «безбожных дикарей».

Тонкости Востока, впрочем, раскрываются перед лихим пиратом, когда он, цепляясь за жизнь, раскрывает дайме Торанаге (Хироюки Санада) тайные операции португальцев, с которыми Япония уже долгое время ведет торговлю. Обладающий ценными знаниями о мире извне, Блэкторн оказывается замешан в опасные подтатамные интриги высших лиц Страны восходящего солнца.

Успешный старт «Сегуна», массивного эпоса Рэйчел Кондо и Джастина Маркса, — радостная новость для проекта-долгостроя, варившегося в производственном аду более пяти лет. Шоу, можно сказать, восприняли на ура вообще все — говорят об этом и 93 процента свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes от зрителей, и поразительные 99 процентов от критиков, а также 9,2 балла на киноресурсе IMDb. Профильные СМИ в унисон говорят об историческом сериале как о событии уровня «Во все тяжкие», а само шоу сравнивают с «Игрой престолов» — и по размаху, и по обилию красивых и кинематографичных сцен, и по уровню жестокости. И виной тому не только сваренный заживо моряк.

Любопытно, что более трех десятков лет назад схожий ажиотаж развернулся вокруг другого «Сегуна», первой экранизации романа писателя Джеймса Клавелла

Вышедший в 1980 году на NBC мини-сериал с Ричардом Чемберленом в главной роли стал настоящим феноменом, который катализировал проникновение японской культуры в Штаты. Помимо звезды «Ада в поднебесье», в «Сегуне» сыграл Тосиро Мифунэ, легендарный актер из фильмов Акиры Куросавы, а рассказчиком выступил создатель и звезда культового «Гражданина Кейна» Орсон Уэллс. Сериал был отмечен главными телевизионными наградами «Эмми» и «Золотой глобус».

Литературный первоисточник увидел свет на пять лет раньше. События в нем основаны на реальной исторической персоне — прототипом Блэкторна стал английский моряк Уильям Адамс, отправившийся в Японию через Магелланов пролив на голландском судне «Лифде» в 1600-м. Корабль потерпел крушение на острове Кюсю, а спасенный Адамс затем попал в тюрьму в Осаке из-за клеветы иезуитов. Британец вскоре был освобожден из заключения и впоследствии пользовался расположением местного принца, для которого построил корабль европейского типа.

Роман по мотивам жития Адамса стал частью азиатской саги Джеймса Клавелла, над которой писатель работал более 30 лет. Клавелл — уроженец британской Австралии, который воевал против японцев во Второй мировой войне на стороне США и три года провел в плену. В 1950-х он перебрался в Голливуд и сделал себе неплохую карьеру сценариста, которую торпедировал сценарий для «Мухи» Курта Нойманна, самой первой экранизации романа Жоржа Ланжелана.

Роман «Сегун» и без ранней экранизации оставил свой след в кинематографе — им вдохновлялись создатели «Последнего самурая», блокбастера 2003 года с Томом Крузом

С таким богатым наследием главный вызов, вставший перед шоураннерами Кондо и Марксом, был очевиден — как пересказать историю, породившую массу не менее культовых произведений, в оригинальном ключе? Что ж, с «Игрой престолов» нового «Сегуна» сравнивают не только из-за эпичности и средневекового антуража (а также заставки, во время которой камера блуждает по гиперреалистичной и миниатюрной карте Японии, начерченной на песке) — шоу копирует творение Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса уже по своей структуре, разветвляя повествование на множество отдельных сюжетных линий. Оригинальный «Сегун» был сосредоточен на Блэкторне, иностранце в неведомых краях — и в сериале 1980-го герой Чемберлена будто бы являлся пупом земли, из-за которого и происходят исторические события.

Новый «Сегун» действует более тонко — в первых эпизодах персонаж Джарвиса служит неподготовленному зрителю проводником в мир японской истории и обычаев. Постепенно сериал все больше отвлекается на куда более драматическую судьбу Торанаги, феодала, которому приходится сталкиваться с тяжелейшими моральными дилеммами и выборами. Отдельное внимание сюжет уделяет и переводчице Блэкторна, придворной даме Марико (Анна Саваи).

Впрочем, не сплетутся ли все эти линии во все тот же избитый сюжет о приключениях иностранцев в Азии, станет известно ближе к финалу этого грандиозного шоу. Пока же в сравнение к «Сегуну» больше напрашивается другой хитовый сериал — «Викинги», первые сезоны которого тоже провозгласили альтернативной «Игре престолов». Когда-то «Викинги» доказали, что история о средневековье без драконов и дорогостоящих спецэффектов в кадре может составить достойную конкуренцию многобюджетному фэнтези. Сейчас «Сегун», судя по всему, намерен этот трюк продемонстрировать еще раз.

Оригинальное название: Shōgun

Шоураннеры: Рейчел Кондо, Джастин Маркс

Жанр: история, драма

Трансляция: Hulu и FX

Длительность: 10 серий

В главных ролях: Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи

Сериал «Сегун» выходит на Hulu и FX.