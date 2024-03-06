О чем будет новый сериал с Янковским, который снимают на Камчатке

На Камчатке пройдут съемки нового сериала «Аутсорс», где главную роль сыграет известный актер Иван Янковский. Действия картины разворачиваются в 1996 году.

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Сюжет затрагивает введение моратория на смертную казнь. Новому сотруднику тюрьмы специального назначения Косте, роль которого исполняет Иван Янковский, совместно со своими коллегами придется приводить в исполнение смертные казни. Однако у героя особый взгляд на справедливость.

Так, во время встречи с отцом одной из жертв он понимает, что только близкие люди имеют право на исполнение наказания. Причем на этом можно и заработать. Заручившись поддержкой коллег, среди которых оказались надзиратели, прокурор и тюремный врач, он придумывает новый бизнес – отдавать убийства смертников на аутсорс.

Премьера сериала запланирована на 2025 год.

Напомним, в настоящее время Иван Янковский уже находится на Камчатке. По предварительным данным, съемки картины здесь пройдут 7 марта. В настоящее время среди местных жителей набирают актеров массовых сцен.