Шуга из BTS выпустит фильм уже в апреле

Стало известно, что Шуга (SUGA) из BTS станет главным героем собственного фильма «AGUST D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE». Об этом он оповестил в своем блоге ровно в полночь.

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Айдол выпустил видео, в котором рассказывает о предстоящей киноленте. Фильм затронул грандиозный финал первого мирового тура вокалиста «D-DAY THE FINAL». Все поклонники творчества к-поп артиста смогут заново пережить эмоции сольного концерта.

Всю подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте и даже сделать запрос для уточнения деталей в форме обратной связи.

«Эмоции, которые я испытывал в то время, до сих пор яркие, так как это был последний концерт тура. И теперь, этот финальный концерт «D-DAY» THE FINAL выйдет в кинотеатрах по всему миру!», — рассказывает Шуга в ролике-тизере.

На официальном сайте нам обещают, что фильм выйдет во всех кинотеатрах IMAX. Предварительная дата выхода концертного показа 10 и 13 апреля. Билеты поступят в продажу уже 12 марта.

По предварительной информации показ в России, к большому сожалению, не состоится. Однако вероятнее всего чуть позже фильм будет доступен на цифровых носителях, чтобы каждый желающий смог приобрести его для личного использования.