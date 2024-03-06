В 2024 сборы кинопроката в России превысят 40 млрд рублей

Советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой в интервью ТАСС заявил, что общие сборы российского кинопроката по итогам нынешнего года могут превысить показатели 2023 года в 40 млрд рублей.

Толстой выразил уверенность в том, что прошлогодние показатели будут превышены. Так, по прогнозам, за первый квартал 2024 года может быть собрано 20 млрд рублей. Такие цифры представляются вполне реалистичными.

По словам Толстого, удастся даже перекрыть летний период, когда в кинотеатрах традиционно демонстрируются мало фильмов. Некоторые компании готовы выпускать картины именно в летние месяцы, так как конкуренция в это время меньше.

Советник президента РФ назвал успешной мерой долгий прокат фильмов в кинотеатрах. Он добавляет и количество зрителей, и финансовую составляющую.

До этого сообщалось, что Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении электронных прокатных удостоверений.