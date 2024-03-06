Насколько выросла зависимость россиян от кино и сериалов

Стало известно о росте зависимости россиян от кино и сериалов. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «МегаФона» и платформы Start, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

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По результатам исследования, жители Российской Федерации стали тратить на телевизионные проекты на 21 процент больше своего времени — в среднем 19 часов в месяц. При этом общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос почти на четверть (23 процента) в сравнении с 2022-м. Отмечается, что рост популярности онлайн-кинотеатров пришелся на конец прошлого года, когда на платформах вышла большая часть премьер, в том числе и нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По данным исследования, аудитория семейных сериалов выросла в пять раз. Также указывается, что из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а из фильмов — комедии.

Чуть больше половины (51 процент) посетителей онлайн-кинотеатров — зрители от 25 до 35 лет. 23 процента пользователей платформ — россияне в возрасте от 17 до 25 лет, еще 24 процента приходится на абонентов возрастом от 34 до 45 лет.

Ранее стали известны самые популярные у россиян сериалы.