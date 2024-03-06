Кэмерон Диас может сыграть с Киану Ривзом в черной комедии Джоны Хилла

Издание Deadline сообщило, что Кэмерон Диас ведёт переговоры о том, чтобы сыграть в чёрной комедии Джоны Хилла «Последствия». Если всё получится, актриса присоединится к Киану Ривзу, который находится на финальной стадии ведения переговоров.

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Сюжет расскажет про голливудского актёра Рифа, который подвергается шантажу — видео с тёмным прошлом попадают в руки злоумышленников, и артист должен что-то предпринять, чтобы ролик не увидели люди.

Продюсерами фильма будут Мэтт Дайнс, Эли Гудвин и сам Джона Хилл. После длительного перерыва в актёрской карьере Диас, известная по ролям в фильмах «Очень плохая училка» и «Маска, возвращается, снявшись в этом году в боевике Netflix Back in Action вместе с Джейми Фоксом.

Фильм выйдет в Apple TV+, но даты премьеры у него пока нет.