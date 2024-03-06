Вышел трейлер ромкома для взрослых «Дождь из мужчин» с Ольгой Бузовой
Телеведущая и певица Ольга Бузова снова решила напомнить всем, что она ещё и актриса.
В Сети представлен русский трейлер французского ромкома для взрослых (18+) "Дождь из мужчин", в котором экс-ведущая "Дома 2" озвучила главную героиню.
Её героиня в исполнении Лор Калами - "обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья".
"Однако есть проблемы в интимной жизни. Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств", - говорит синопсис.
Премьера в РФ - 11 апреля.