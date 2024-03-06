Вышел трейлер ромкома для взрослых «‎Дождь из мужчин»‎ с Ольгой Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова снова решила напомнить всем, что она ещё и актриса.

© 0Российская Газета

В Сети представлен русский трейлер французского ромкома для взрослых (18+) "Дождь из мужчин", в котором экс-ведущая "Дома 2" озвучила главную героиню.

Её героиня в исполнении Лор Калами - "обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья".

"Однако есть проблемы в интимной жизни. Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств", - говорит синопсис.

Премьера в РФ - 11 апреля.