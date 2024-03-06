Артист умер от сердечного приступа после переноса премьеры его нового фильма

Низам Роутер, режиссер и сценарист, известный, в частности, по триллеру 2013 года "Радио", умер 6 марта.

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Осенью кинематографисту исполнилось 49 лет.

Как передает OnManorama, причиной смерти индийского сценариста стал сердечный приступ.

Отмечено, что последнюю работу Роутера сопровождает проход через тернии. Сначала Совет цензоров Керала вынудил создателей картины поменять ее название, после чего премьеру проекта перенесли с 1 марта на неделю.

Произошло это из-за забастовки членов FEUOK, организации владельцев кинотеатров Керала.

23 февраля FEUOK объявили бойкот новым фильмам - из-за ранее выдвинутых к ним новых технических требований, удовлетворение которых ввело бы владельцев кинотеатров в серьезные расходы.

Отмечено, что Роутер, два дня не доживший до премьеры, буквально за несколько часов до смерти разместил в соцсети трейлер своего фильма.