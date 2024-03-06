Вышел русский трейлер французской драмы «‎Бал сумасшедших»‎

В российский прокат 14 марта выходит французская драма "Бал сумасшедших". Дублированный трейлер уже в Сети (18+).

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Снял фильм, который, как утверждается, основан на реальных событиях, Арно де Пальера, номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Продюсером выступил Филипп Руссле, обладатель "Оскара" за фильм "Кода".

Одну из главных ролей сыграла звезда французского кино 66-летняя Кароль Буке, она появлялась в "Васаби", "Сексе в большом городе".

Дело происходит в начале ХХ века в психиатрической клинике, куда под видом пациентки проникает молодая женщин в исполнении Мелани Тьерри, она ищет свою мать, которая, по ее утверждениям, пропала в этом учреждении 29 лет назад.

А причем же здесь бал? Раз в год двери заведения открываются для всех интересующихся - пациентки устраивают бал безумных женщин, собирающих зевак со всего Парижа.