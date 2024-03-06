Съемки фильма «Уничтожанна» завершены

Съёмки комедийной ленты «Уничтожанна» о домохозяйке с суперспобностями завершились.

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Как передаёт пресс-служба проекта, картину снимали в необычных локациях Москвы — в кластере «Ломоносов» и в одном из рассекреченных бункеров города.

Автором идеи и режиссёром выступил Максим Кудымов, целью которого было не просто реализовать комикс-проект, но сделать его в русской стилистике. Для этого художник по костюмам Анна Титова сделала соотвествующие яркие и запоминающиеся образы в традициях графического романа.

«Мы создавали мир альтернативной реальности, для этого нам требовались необычные локации, хотелось ими наполнить кино. У костюмов был такой же принцип, как и у съёмочных локаций. Более яркие, чем в обычной жизни, нереалистичные, вычурные», — приводит пресс-служба ленты слова постановщика.

По сюжету домохозяйка Жанна, обладающая сверхспособностями — читать мысли, двигать предметы, управлять сознанием людей, — становится агентом разведки. Однажды, выполняя миссию по ликвидации верхушки организованной преступности, Жанна попадает в плен. Там она знакомится с подростками с необычными способностями и работает над тем, чтобы превратить юный отряд в супергероев.

Главную роль исполнила Юлия Егерева («Кухня в Париже», «Глухарь»). Также в проекте задействованы Павел Прилучный, Роман Попов, Игорь Ознобихин, София Каштанова, Станислав Бондаренко, Майкл Гибсон и другие.

«Характер Жанны не похож на стандартный женский образ. Многое у неё от меня, точнее, я усилила некоторые черты, присущие мне, — непосредственность, чудаковатость, лёгкость. В Жанне они гипертрофированы», — приводит слова Егеревой пресс-служба проекта.

Авторы картины намереваются создать на её основе киновселенную, где героям будут посвящены отдельные полномтеражные фильмы или сериалы.