«Весьма консервативно». Андреасян о подготовке к съемкам «Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян в интервью NEWS.ru признался, что готовился к съемкам фильма "Онегин" пять лет.

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"Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть "Евгения Онегина". Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние", - заверил Андреасян.

Он также ответил на критику того, что актриса Лиза Моряк, сыгравшая Татьяну Ларину, значительно старше своей героини в оригинальном произведении Александра Пушкина. Режиссер напомнил, что и сыгравший Онегина Виктор Добронравов отличается по возрасту от оригинального героя из книги. Андреасян отметил, что шоураннеры редко смотрят на возраст, так как им важнее профессионализм артиста.