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В кино — «Онегин» Сарика Андреасяна. Что скандальный режиссер натворил с классикой Пушкина?

В прокате — «Онегин» Сарика Андреасяна, первая постсоветская экранизация одного из главных произведений русской классики. «Лента.ру» рассказывает о том, каким получился фильм одиозного режиссера «Чикатило» и «Защитников», а также объясняет, почему любые попытки перевести «Евгения Онегина» на язык кино заканчиваются провалом.

Плюсы и минусы фильма «Онегин» Сарика Андреасяна
© Lenta.ru
  • Дата выхода: 7 марта
  • Страна: Россия

Первая половина XIX века. Молодой дворянин Евгений Онегин (Федор Добронравов) лениво совращает жен друзей и артисток балета, все больше погружаясь в хандру. Повод развеяться предоставляется в виде письма пожилого дядюшки, который просит Евгения прибыть в родовое поместье. Карета Евгения прибывает в деревню прямо к похоронам родственника, так что герой решает вступить в права владения и отдохнуть от столичного света. Его немедленно осаждают помещица Скотинина (Ольга Тумайкина) с четырьмя дочерями на выданье, бывший бретер Зарецкий (Алексей Гришин) и прибывший из Германии поэт Владимир Ленский (Денис Прытков). Именно Ленский затаскивает Евгения к Прасковье Лариной (Алена Хмельницкая), за младшей дочерью которой Ольгой (Таня Сабинова) Владимир ухаживает с детства. Внимание Онегина привлекает старшая — Татьяна (Лиза Моряк), во многом потому, что предпочитает болтовне у самовара чтение романов Сэмюэла Ричардсона в живописной беседке. Внешне строгая Татьяна влюбляется в Онегина без памяти.

«Онегин» Сарика Андреасяна удачно (хотя вряд ли преднамеренно) прицепился датой премьеры к плавному завершению проката «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Для зрителя, который не очень внимательно читает уличную рекламу, там много общего. И там и там — ухоженные артисты, и там и там — знакомое название, к которому в обоих случаях приделано слово «великий». Интересно, кстати, что оба кинопроекта на уровне постеров позволяют себе скромный, но все же ревизионизм. «Мастер и Маргарита» из романа превратился в «великое произведение», а «Онегин» стал «великим романом» (спасибо, с другой стороны, что не поэмой).

Меж тем сам Александр Пушкин делал на жанре особый акцент: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница» (из письма П.А. Вяземскому)

Эта самая «дьявольская разница» — главное препятствие при попытках перевести «Евгения Онегина» с поэтического на какой-нибудь другой язык искусства. Абсолютного успеха не добился никто, частичное поражение потерпел даже Петр Ильич Чайковский. Его опера — сочетание великой, бессмертной музыки и глуповатого, мягко говоря, либретто, которого едва-едва хватает на три акта. Неслучайно, кстати, в 1965 году английский хореограф Джон Кранко использовал музыку Чайковского для балета — действа по определению более энергичного. С экранизациями дело обстоит еще хуже. Самая известная (не считая оперных) сделана семьей Файнс — постановщицей Мартой и ее братом Рэйфом, который сыграл в британском «Онегине» заглавную роль. Этот фильм можно считать стилистическим предтечей новейшей российской картины, поскольку там онегинскую строфу тоже перековали в прозу. За кадром, к вящей радости русских зрителей, звучали «На сопках Маньчжурии» и «Ой, цветет калина» в переводе на английский.

Проблема с переносом «Евгения Онегина» на экран очевидна и многократно озвучена. В пушкинском тексте куда больше написано о самом авторе (а также наблюдениях за людьми и природой), чем, собственно, о заглавном герое. Онегин — «добрый приятель» автора, одновременно человек-загадка и пустышка, собственноручно сконструированная по любимым книжкам пародия. Евгений для Пушкина — лишь иронично выбранный повод для долгого разговора обо всем на свете.

Выстраивая линейный сюжет для фильма, авторы (что сценаристы Майкл Игнатьефф и Питер Эттедги, что писавший для Андреасяна Алексей Гравицкий) неминуемо попадают в ловушку, вынужденные выбросить из картины самого Пушкина

Новый «Онегин», справедливости ради, пытается решить эту проблему. Во-первых, в сценарий смело добавлено несколько эпизодов, которых у Пушкина не было, — например, решенные в стилистике фолк-хоррора сны героев. Во-вторых, на экран выведен Владимир Вдовиченков в бакенбардах — единственный персонаж, который говорит стихами. В титрах он деликатно обозначен как «Рассказчик». Однако эти сцены не помогают воссоздать на экране прихотливое устройство романа, а смотрятся как слегка нелепые вставные эпизоды. В частности, в тексте, который читает Вдовиченков, по каким-то причинам прямо из середины строфы вырезаны знакомые всем со школы строки. Есть здесь, кстати, и еще два эпизода, в которых стихами говорят другие герои, — сцены, в которых Онегин и Татьяна пишут свои письма. К сожалению, они омрачены самыми обморочными фрагментами саундтрека и тем, что из письма Татьяны выброшено слово «кончаю». Видимо, чтобы в зале не смеялись.

Смеяться здесь действительно не над чем, несмотря на готовность публики, для которой Сарик Андреасян — режиссер с одиозной репутацией трешмейкера, своего рода российский Томми Вайсо. «Онегин» не поражает каким-то особенно низким качеством. Это просто ординарно скверная вариация на тему «как упоительны в России вечера» с рюмками брусничной водки вместо французских булок. Примерно таким же качеством (даже для своего времени) отличались и другие российские проекты про дворянство типа «Бедной Насти» или «Петербургских тайн» — оба, кстати, были зрительскими хитами. Вполне вероятно, что в виде сериала выиграл бы и «Онегин». На телеэкране возрастные герои, слово «мисье» в субтитрах, ковры, паркеты и явно не пригодные для жизни дворянские дома смущали бы меньше. Если не придираться к декорациям (дурным, но сделанным явно старательно), то сам по себе сюжет — русский парафраз английского романа типа «Гордости и предубеждения». То есть ровно та история, которую Пушкин неутомимо пародирует на протяжении всего текста, вплоть до финала с возвращением мужа-генерала из командировки.

Немного жаль, что Андреасян отказался от своей первоначальной идеи — экранизации в духе «Великого Гэтсби». «Евгений Онегин» для этого, пожалуй, действительно подходящий материал, а костюмная мелодрама про XIX век — отличная почва для разного рода кича и ретрофутуризма. По всей вероятности, хорошим постановщиком для такого фильма мог бы стать Квентин Тарантино, потому что его «Однажды… в Голливуде» с бесконечными лирическими отступлениями — это и есть, в общем, кинороман в стихах. Что же до того, что получилось, то интереснее всего здесь не смотреть фильм, а через пару недель поинтересоваться кассовыми сборами. Если «Онегин» хоть вполовину повторит успех «Мастера и Маргариты», то стоит приготовиться к «Печорину», «Отцам и детям», а там, чем черт не шутит, на экран перенесут и роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».

Фильм «Онегин» выходит в российский прокат 7 марта

Фильмы и сериалы
Петербургские тайны
Евгений Онегин
Гордость и предубеждение
Отцы и дети
Защитник
Великий Гэтсби
Великая
Защитники
Алексей Гравицкий
Михаил Локшин
Евгений Онегин
Джон Кранко
Николай Чернышевский
Алена Хмельницкая
Ольга Тумайкина
Сарик Андреасян
Владимир Вдовиченков
Федор Добронравов
Алексей Гришин
Петр Чайковский
Квентин Тарантино