Netflix продлил сериал «Аватар: Легенда об Аанге» на второй и третий сезоны

Netflix объявил о продлении сериала «Аватар: Легенда об Аанге» на второй и третий сезоны. Таким образом, авторы адаптации полностью экранизируют оригинальный мультсериал, вышедший в 2005 году.

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Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix 22 февраля и стартовал даже лучше «Ван-Писа». Судя по всему, в Netflix оказались довольны первыми показателями шоу и решили рассказать полную историю Аанга. Главные роли в сериале исполнили Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.