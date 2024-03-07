Вышел трейлер фильма «Аркадия» с Николасом Кейджем

Компания RLJE Films опубликовала дебютный трейлер фильма «Аркадия» — постапокалиптичного триллера с Николасом Кейджем. В ролике показали опустевший мир, живописный лес и главных героев ленты.

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Видео доступно на YouTube-канале RLJE Films. Права на видео принадлежат Saturn Films.

Картина расскажет о том, как отец и его сыновья борются за своё выживание на ферме, которая находится вдали от цивилизации. Однако каждую ночь семья подвергается нападению чего-то страшного и неуловимого.

В триллере также сыграли Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс и Сэди Совералл. Кресло режиссёра занял Бен Брюэр, а сценариста — Майкл Нилон.

Премьера «Аркадии» состоится 12 апреля в кинотеатрах по всему миру. Затем фильм доберётся до стриминговых сервисов Shudder и AMC+.