Премьера «Евгения Онегина»: отзывы, сюжет, актеры, критика

7 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Евгений Онегин» по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. 8 марта картина выходит в широкий прокат. Какие отзывы о ленте, кто в ней исполнил главные роли?

© Кадр из фильма «Онегин»

Кто был на премьере фильма «Евгений Онегин»

Экранизацию романа Пушкина представил публике режиссер Сарик Андреасян. Первыми картину посмотрели супруги Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Александр Головин с женой, Аркадий Укупник, певица Ольга Серябкина, актриса Ирина Пегова, звезда «Кухни» Марк Богатырев, актриса Нино Нинидзе, появившаяся в компании Желтого из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрея Максимова.

Познакомиться с новой экранизацией классики пришел и юморист Евгений Петросян. Его появление на премьере «Евгения Онегина» стало первым после госпитализации.

На премьере также были замечены Наталья Рудова, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Янина Студилина, Елена Борщева, певец IVAN, депутат Госдумы и кандидат в президенты России Владислав Даванков и многие другие.

О чем фильм «Евгений Онегин»

Создатели картины обещали зрителям «адаптированную под современную искушенную аудиторию экранизацию», в которой сохранили «тональность и колорит оригинала».

Судя по распространившимся в Сети кадрам, сюжет картины не отступает от придуманного Пушкиным. Уставший от светской жизни дворянин Евгений Онегин уезжает в деревню, где намерен вести спокойный и размеренный образ жизни, отличный от наскучившего ему столичного.

В имении дядюшки Онегин знакомиться с 18-летним поэтом Владимиром Ленским, который недавно вернулся в Россию после учебы в Германии. «Поклонник Канта и поэт» знакомит скучающего дворянина с супругами Лариными, воспитывающими двоих дочерей.

Далее следует письмо Татьяны и объяснение в саду, ее именины, танец с Ольгой, трагичная дуэль Ленского и его друга, отъезд Онегина, переезд Татьяны в Москву, бал, письмо Онегина и отказ девушки на предложение дворянина.

В Сети распространилась информация, что в картину добавили постельную сцену. Предположительно, речь идет о возможной близости Татьяны Лариной с ее супругом. Подобные кадры зрители уже видели в экранизации Марты Файнс «Онегин», вышедшей в 1998 году.

Какие актеры сыграли в фильме «Евгений Онегин»

Роль рассказчика исполнил Владимир Вдовиченков. «Доброго приятеля» повествователя и «молодого повесу», главного героя фильма Евгения Онегина сыграл Виктор Добронравов. Главную героиню Татьяну Ларину в новой экранизации сыграла супруга режиссера Елизавета Моряк.

«Не забывайте, что раньше люди выглядели иначе, старше, они в свои 20 лет, условно, уже три войны прошли. И поэтому, на мой взгляд, 27-летний Онегин может быть 39-летним Виктором Добронравовым и 17-летняя Татьяна может быть 27-летней Лизой Моряк», — объяснил Андреасян свой выбор актеров.

Ольгу Ларину сыграла Татьяна Сабинова, а мать девушек — Алена Хмельницкая. В образе друга Онегина Владимира Ленского предстал Денис Прытков. Кроме того, в картине сыграли Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.

Какие отзывы о фильме «Евгений Онегин»

Андреасян отметил, что долго готовился к экранизации романа «Евгений Онегин», так как для него это очень важная и большая работа.

«Я отбиваться [от критики] не собираюсь. Мы, моя команда, сделали на максимуме своего таланта все», — сказал Андреасян NEWS.ru.

Кинокритик Леонид Павлючик в беседе с «МК в Питере» назвал работу режиссера грамотной и дорогой экранизацией. Он отметил каноничность сюжетного повествования. Однако кинокритика, как и многих зрителей, смутил возраст актеров, сыгравших юных и молодых персонажей.