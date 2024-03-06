Джон Уильямс рассказал забавную историю о музыкальной теме Люка и Леи из «Звездных войн»

Недавно легендарный композитор Джон Уильямс («Список Шиндлера», «Один дома», «Челюсти») дал большое интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора он поделился забавной историей о музыкальной теме Люка и Леи из фильма «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда».

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Во время производства картины он по ошибке написал любовную композицию для Люка и Леи. Уильямсу лишь потом рассказали, что герои приходятся друг другу братом и сестрой.

Я по ошибке написал любовную тему для принцессы Леи и Люка Скайуокера. Позже я узнал, что они приходятся друг другу братом и сестрой… Однако Джордж [Лукас] никогда не говорил нам, что планирует второй фильм!

Премьера картины «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда» состоялась в далёком-далёком 1977 году.