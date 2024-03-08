Вышел трейлер четвертого эпизода сериала «Сегун» с Хироюки Санадой

Телеканал FX опубликовал трейлер четвёртого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой в главной роли. В ролике показали японских воинов и Джона Блэктрона.

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Премьера новой серии состоится уже 12 марта в стриминговом сервисе Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

Шоу остаётся самым высокооценённым проектом последних месяцев, опережая в том числе недавнюю экранизацию «Аватара» и «Мистера и миссис Смит». Ко всему прочему на Rotten Tomatoes 92% зрителей рекомендуют сериал.

В первый сезон шоу войдёт 10 серий — они выходят еженедельно по вторникам.