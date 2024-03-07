Дени Вильнев показал «Дюну 2» умирающему мужчине за месяц до премьеры

По данным издания Global News, Дени Вильнёв со своей командой показали «Дюну 2» умирающему мужчине за месяц до премьеры ленты. Посмотреть ленту мужчина всё же смог, но, к сожалению, умер через пару дней после просмотра.

© Кадр из фильма «Дюна», 2021

Всё началось в начале января, когда мужчина средних лет, находившийся в больнице для престарелых, сказал работнику, что он киноман и действительно хотел бы посмотреть «Дюну 2», пока ещё жив. Работник прокомментировал это изданию.

«Я подумала про себя, что мы можем сделать? Потом мой муж напомнил мне, что я могу сделать всё что угодно. Поэтому я разместила пост в социальных сетях, и мы связались с командой Вильнёва в течение 12 часов»

В итоге с командой Вильнёва помог связаться канадский режиссёр Себастьян Пилот, который договорился о показе фильма. Помощник Вильнёва вылетел в центр паллиативной помощи с ноутбуком режиссёра и показал «Дюну 2» мужчине. В итоге всех находящихся попросили подписать контракт о неразглашении.

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«Это была гонка на время, потому что мы не знали, получится ли у него ещё жить. У него оставалось всего несколько дней»

По словам работника больницы, мужчина не смог осилить весь фильм, но то, что он увидел, потрясло его. На тот момент даже президент США Джо Байден ещё не видел картину.

Через пару дней после визита помощника Вильнёва мужчина скончался.