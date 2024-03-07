Критики оценили «Кунг-фу Панду 4» ниже прошлых мультфильмов в серии

7 марта критики опубликовали рецензии на «Кунг-фу Панду 4» — продолжение знаменитой серии мультфильмов о Панде по имени По. Четвёртая картина расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

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В целом журналисты приняли ленту неоднозначно. На Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 74% обозревателей — это худший результат в истории франшизы. Критики хвалят юмор, креативную постановку драк и актёрскую игру, однако отмечают и недостатки: не самый захватывающий сюжет, ставку исключительно на детскую аудиторию и отсутствие новых идей после выдающегося «Кота в сапогах 2».

Некоторые отрывки из обзоров критиков на «Кунг-фу Панду 4»

«Кунг-фу Панда 4» следует знакомой формуле, которая уже приелась, но по-прежнему излучает душу в надёжной франшизе Dreamworks. «Кунг-фу Панда 4» — это весёлый, но во многом ненужный четвёртый мультфильм в серии. «Кунг-фу Панда 4» ничем не отличается от того, что вы видели раньше, и не раздвигает никаких границ ни визуально, ни повествовательно, как это сделал «Кот в сапогах: Последнее желание». Благодаря натянутым шуткам и очевидным сюжетным поворотам «Кунг-фу Панда 4» кажется скорее чем-то обязательным, нежели вдохновляющим на новые свершения.

Премьера анимационной ленты «Кунг-фу Панда 4» состоится уже 8 марта.