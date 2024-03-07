Челябинская актриса Инга Оболдина сыграла главную роль в фильме «Фрау»

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в новом фильме «Фрау». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».

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«В главных ролях Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина и другие. Премьера фильма состоится 14 марта», — сообщается на сайте сервиса.

По сюжету комедийной драмы «Фрау» главный герой испытывает сложности в общении с женщинами, а потом встречает балерину, которая принимает его таким, какой он есть. Поэтому вскоре персонажам удается построить отношения.

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В фильме Оболдина сыграла мать Балерины. Кинопремьера для всех зрителей состоится 14 марта. Однако пермяки еще в декабре увидели фильм. Ранее фильм завоевал две награды кинофестиваля «Маяк».