Умер снявший «Тихий Дон» и «Ликвидацию» Михаил Суслов

Умер Михаил Суслов, советский, голливудский и российский кинооператор, оператор-постановщик, режиссер и продюсер. Артист скончался 5 марта на 85-м году жизни.

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Михаил Петрович Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа. Три года работал на московском телевидении, снимая, в частности, эстрадные выступления Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Затем перешел на "Мосфильм".

В списке - "Короткие истории", "Арена", "Шестое июля", "Чайка", "Крылья", "Человек на своем месте", несколько эпизодов для "Фитиля", "Композиция ко Дню Победы" (последняя роль Олега Ефремова).

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Переехав в США в 1976-м, в Голливуде работал в основном на боевиках и криминальных драмах: "Восход "Черной луны", "Чемпион", "Укради небо", "Часть Эдема".

С конца 1990-х Суслов вновь постоянно работал на родине, в том числе - плодотворно сотрудничает с режиссером Сергеем Урсуляком. Снимал "Долгое прощание", "Неудачу Пуаро", "Ликвидацию" (премия ТЭФИ), "Исаева", "Тихий Дон" 2015-го - всего более сорока проектов.

Об уходе мастера сообщает канал "Культура". Причина смерти не называется.