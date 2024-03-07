Вышел трейлер комедии «Водитель-олигарх» с Прилучным и Чадовым

Опубликован трейлер комедии "Водитель-олигарх" с возрастным рейтингом "12+" и Павлом Прилучным в главной роли.

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Его герой - мажор, сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. "Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца (Алексей Чадов) предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным". То есть, как нетрудного догадаться, устраивается на работу водителем. На кону - собственно, отцовский бизнес.

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Также в ролях: Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Анна Фроловцева и другие.

Режиссёр - Алексей Пиманов ("Крым", "Одиннадцать молчаливых мужчин").

Премьера - 4 апреля.