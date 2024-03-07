Пять свежих российских детективов

К своей недавней премьере - мрачного детектива "Чёрное солнце" - онлайн-кинотеатр KION подготовил подборку любопытных отечественных жанровых сериалов, плотно связанных с современной социальной повесткой. В перечень авторы включили пять проектов.

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"Черное солнце"

Этот сериал с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым с холодной атмосферой снят в Выборге и Ленинградской области, где и происходит действие детектива. Капитан Чагин узнает, что местный фермер - а по совместительству его давний знакомый - застрелил трех грабителей, защищая себя и жену. Фермеру могут вменить превышение самообороны, хотя Чагин уверен, что мужчина не мог поступить иначе. Но у нового следователя в Выборге, Игоря Жука, другое мнение - он скрупулезно следует букве закона. Чагин и Жук - две противоположности, две ярких личности, и дело фермера - только начало их конфликта. На новую стадию он выйдет, когда Чагин и Жук вместе попытаются расследовать дело пропавшей девушки, которое выведет их к финской границе и международной преступности.

"Обоюдное согласие"

Сериал Валерии Гай Германики спровоцировал общественную дискуссию о насилии и о том, всегда ли стоит верить жертве. Если первый сезон был посвящен истории учительницы Анны Федоровой (Светлана Иванова), которая обращается в полицию с заявлением об изнасиловании и бесстрашно выдерживает осуждение и травлю, которой часто подвергаются жертвы громких заявлений, то грядущий новый сезон, не связанный сюжетно с первым, прольет свет на тему домашнего насилия. Известно, что главную роль в сезоне сыграла актриса Глафира Тарханова, также в сериале появятся певица Диана Арбенина, телеведущая Елена Ханга и ресторатор Максим Ползиков.

"Убить Риту"

Детективная интрига сериала Марии Агранович и PREMIER закручена вокруг личности учительницы химии Риты - героини актрисы и певицы Евгении Борзых из группы СПБЧ. Рита взяла немало черт от персонажей Breaking Bad и "Убить Билла", однако есть у нее и свои уникальные особенности - она необычная женщина, которую не волнуют стереотипы о возрасте и образе жизни. Уже в первой серии выяснится, что в маленьком городке, в котором Рита работает в школе и разрешает себе свободные отношения с учениками, Рита живет по поддельным документам; а еще - что у нее как минимум две личности. И талант с помощью особенной химической формулы затирать любые следы преступлений.

Актрису Светлану Ходченкову зритель привык видеть в ролях роскошных женщин из высшего общества, однако в детективе Оксаны Карас и "Кинопоиска" она сыграла обычную таксистку Ларису, по совместительству - домашнего кондитера и маму девочки-подростка (Полина Гухман). Лариса жила своей размеренной жизнью и готовилась во второй раз выйти замуж, однако ее жениха Максима внезапно обвинили в убийстве и кидают за решетку. Лариса верит, что Максим не виноват, но достучаться до правоохранителей оказывается невозможным; а еще и она, и ее дочка подвергаются травле как "друзья убийцы". Но Лариса не опускает рук и сама берется расследовать это странное дело, в котором могут быть замешаны самые неожиданные персонажи.

"Кошка"

Действие детектива от START происходит в маленьком приморском городке - популярной локации для самых мрачных историй. Кошка, или Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) - девушка с трудным прошлым, которая побывала во множестве самых опасных компаний и перепробовала многое, прежде чем попасть в правоохранительные органы и помогать людям. Во всей силе проявить свои таланты и разобраться в тайнах прошлого Кошка сможет благодаря расследованию трагедии - пропаже в городке маленьких детей. Полиция и волонтеры не справляются с поисками. А для Кошки это не просто рядовое дело: она эмоционально подключается к каждой истории и жертвует многим, чтобы помочь семьям.