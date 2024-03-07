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"Во все тяжкие" по-русски и домашнее насилие: 5 свежих российских детективов

К своей недавней премьере - мрачного детектива "Чёрное солнце" - онлайн-кинотеатр KION подготовил подборку любопытных отечественных жанровых сериалов, плотно связанных с современной социальной повесткой. В перечень авторы включили пять проектов.

Пять свежих российских детективов
© Российская Газета

"Черное солнце"

Этот сериал с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым с холодной атмосферой снят в Выборге и Ленинградской области, где и происходит действие детектива. Капитан Чагин узнает, что местный фермер - а по совместительству его давний знакомый - застрелил трех грабителей, защищая себя и жену. Фермеру могут вменить превышение самообороны, хотя Чагин уверен, что мужчина не мог поступить иначе. Но у нового следователя в Выборге, Игоря Жука, другое мнение - он скрупулезно следует букве закона. Чагин и Жук - две противоположности, две ярких личности, и дело фермера - только начало их конфликта. На новую стадию он выйдет, когда Чагин и Жук вместе попытаются расследовать дело пропавшей девушки, которое выведет их к финской границе и международной преступности.

"Обоюдное согласие"

Сериал Валерии Гай Германики спровоцировал общественную дискуссию о насилии и о том, всегда ли стоит верить жертве. Если первый сезон был посвящен истории учительницы Анны Федоровой (Светлана Иванова), которая обращается в полицию с заявлением об изнасиловании и бесстрашно выдерживает осуждение и травлю, которой часто подвергаются жертвы громких заявлений, то грядущий новый сезон, не связанный сюжетно с первым, прольет свет на тему домашнего насилия. Известно, что главную роль в сезоне сыграла актриса Глафира Тарханова, также в сериале появятся певица Диана Арбенина, телеведущая Елена Ханга и ресторатор Максим Ползиков.

"Убить Риту"

Детективная интрига сериала Марии Агранович и PREMIER закручена вокруг личности учительницы химии Риты - героини актрисы и певицы Евгении Борзых из группы СПБЧ. Рита взяла немало черт от персонажей Breaking Bad и "Убить Билла", однако есть у нее и свои уникальные особенности - она необычная женщина, которую не волнуют стереотипы о возрасте и образе жизни. Уже в первой серии выяснится, что в маленьком городке, в котором Рита работает в школе и разрешает себе свободные отношения с учениками, Рита живет по поддельным документам; а еще - что у нее как минимум две личности. И талант с помощью особенной химической формулы затирать любые следы преступлений.

"Мерзлая земля"

Актрису Светлану Ходченкову зритель привык видеть в ролях роскошных женщин из высшего общества, однако в детективе Оксаны Карас и "Кинопоиска" она сыграла обычную таксистку Ларису, по совместительству - домашнего кондитера и маму девочки-подростка (Полина Гухман). Лариса жила своей размеренной жизнью и готовилась во второй раз выйти замуж, однако ее жениха Максима внезапно обвинили в убийстве и кидают за решетку. Лариса верит, что Максим не виноват, но достучаться до правоохранителей оказывается невозможным; а еще и она, и ее дочка подвергаются травле как "друзья убийцы". Но Лариса не опускает рук и сама берется расследовать это странное дело, в котором могут быть замешаны самые неожиданные персонажи.

"Кошка"

Действие детектива от START происходит в маленьком приморском городке - популярной локации для самых мрачных историй. Кошка, или Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) - девушка с трудным прошлым, которая побывала во множестве самых опасных компаний и перепробовала многое, прежде чем попасть в правоохранительные органы и помогать людям. Во всей силе проявить свои таланты и разобраться в тайнах прошлого Кошка сможет благодаря расследованию трагедии - пропаже в городке маленьких детей. Полиция и волонтеры не справляются с поисками. А для Кошки это не просто рядовое дело: она эмоционально подключается к каждой истории и жертвует многим, чтобы помочь семьям.

Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Убить Билла
Во все тяжкие
Максим Стоянов
Мария Агранович
Полина Гухман
Елена Ханга
Максим Ползиков
Евгения Борзых
Диана Арбенина
Игорь Жук
Глафира Тарханова
Юрий Чурсин
Оксана Карас
Анна Федорова
Светлана Иванова
Светлана Ходченкова