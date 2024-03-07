Названы лучшие фильмы на вечер 8 Марта

Фильмы «Интуиция», «Сбежавшая невеста» и «Привидение» идеально подходят для романтического вечера дома 8 Марта, потому что они понравятся каждой девушке, рассказал NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он также посоветовал пересмотреть «Титаник» и несколько российских кинокартин. А вот фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, по мнению Шнейдерова, уже всем надоел.

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Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что лучшим подарком женщине при ограниченном бюджете в 1000 рублей может стать сертификат в магазин косметики. Однако, по ее словам, лучше не экономить на презентах для любимого человека, а при отсутствии больших финансовых возможностей проявлять креатив.