Путешествие в мир Франсиско Гойи появится в кинотеатрах России

Очередной фильм проекта "Театр HD" - "Тени Гойи". Эта документальная картина испанского режиссера Хосе Луиса Лопеса-Линареса - не только экскурс в мир великого художника Франсиско Гойи, но и летопись путешествия легендарного киносценариста Жана-Клода Каррьера, соавтора Карлоса Сауры и Милоша Формана и друга Луиса Бунюэля.

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Писатель, интеллектуал, большой ценитель искусства, Каррьер отправляется в Испанию, чтобы попытаться разгадать загадки Франсиско Гойи, в котором он видит не только современного XXI столетию художника, но и мыслителя, чье творчество и поиски во многом созвучны работам великих режиссеров XX столетия, прежде всего, работам Луиса Бунюэля.

Съёмки Испании, картины и гравюры Гойи перемежаются личными воспоминаниями Каррьера о сюрреалисте Луисе Бунюэле, и размышлениями о вечных темах искусства. Глухота Гойи, война, эмиграция, безумие мира, в котором легко теряется "маленький человек", - все это предстает в творчестве художника в зримых образах.

Для Каррьера, которому на момент съемок было 89 лет, этот проект и эта поездка стали последними, а потому фильм кажется особенно личным, но в то же время очень масштабным и глубоко проработанным портретом художника и его времени.

Что скрывается за картинами Гойи? Как уживались в его творчестве нежность, чувственность, уродство и жесткость? Как удавалось ему не приукрашивать реальность, а заглядывать в самую суть ее, заставляя зрителей и тогда, и теперь видеть то, что задевает и трогает, будоражит и потрясает? Фильм, созданный на стыке между образовательным проектом и большим искусством, ищет ответы на эти и многие другие вопросы, а заодно дарит зрителям удивительное путешествие по дорогам памяти.

Премьера фильма "Тени Гойи" состоится 10 марта в московском кинотеатре "Октябрь". На киноэкраны страны картина выйдет 17 марта.