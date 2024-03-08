Сказка со счастливым концом: что рассказала режиссер и сценарист сериала «Морозко»

В среду, 6 марта, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым в главных ролях. Сценарист и режиссер нового сериала Юлия Лысова рассказала «Рамблеру», есть ли в ее истории что-то от русской сказки, какие секретные послания спрятаны в сериале, и какая съемочная локация стала самой интересной.

© пресс-служба Okko

По словам Лысовой, в сериале встречаются конкретные отсылки к сказке «Морозко»: к примеру, в одной из сцен появляется садовый гном, напоминающий Старичка-боровичка из фильма 1968 года. В другой сцене главная героиня сериала Маргарита слушает сказку «Морозко» по радио.

«Не буду спойлерить, что там происходит, но после этого эпизода у зрителя не должно остаться вопросов, почему сериал назван так, как он назван», - подчеркнула режиссер.

Лысова рассказала, что в сериале много ее личного опыта, а некоторые персонажи списаны с нее самой и с ее родственников, включая отца и дедушку.

«Что касается детства со сложным отцом, я и не подозревала, насколько тема ВДА - взрослых детей алкоголиков - актуальна. Во время кастинга и подготовительного периода я обнаружила, что каждый второй актер/член съемочной группы в детстве так или иначе столкнулся с алкоголизмом родителей. И это не лучшим образом повлияло на то, как дальше сложилась их взрослая жизнь», - отметила режиссер.

Лысова рассказала, что в сюжете сериала спрятано много отсылок. К примеру, в «Морозко» есть экстрасенс по прозвищу Полуночный Ковбой, это дань уважения одноименному фильму Джона Шлезингера. Среди персонажей оказался и «Доктор Кунин мужчина-врач».

«Шутку оценят те, кто в середине девяностых смотрел австралийский сериал «Доктор Куин женщина-врач», - сказала Лысова.

Среди референсов также были фильмы «Страна приливов» Терри Гиллиама, «Замок из стекла» по одноименной книге журналистки Джанет Уоллес и произведения Андрея Платонова и Габриеля Гарсиа Маркеса. Лысова вдохновлялась и живописью, особенно средневековой. В оформлении сериальной клиники репродуктивной медицины использовали иллюстрации к алхимическому трактату Donum Dei 15-17 веков.

© пресс-служба Okko

Режиссер добавила, что в сериале есть и элементы комедийного хоррора. В одной из сцен мелькает изображающая Куклачева советская игрушка, которую часто сравнивают с куклой Чаки из фильма ужасов.

«Позднесоветские дети, которых пугала эта игрушка, надеюсь, считают эту пасхалку», - рассказала Лысова.

Съемки «Морозко» проходили в Москве и Подмосковье. Самой интересной съемочной локацией Лысова назвала деревянную дачу Леонова в Клязьме (дом деда в сериале). Дом, украшенный древними рунами, был построен в 1904-1905 годах и сочетает модерн с элементами неорусского стиля.

© пресс-служба Okko

Цыганский поселок снимали на Пироговском водохранилище. Когда съемочная группа приехала смотреть локацию, Лысова увидела катер-тезку своей главной героины («Маргарита»).

«Тут же добавила в сценарий маленький эпизод с ним. Это был подарок судьбы, обожаю такие «подмигивания» пространства», - рассказала режиссер.

История Лысовой - сочетание комедии и драмы, но конец у этой современной сказки будет счастливым. Одной из главных целей режиссера было не создать у зрителя ощущение безнадеги и обреченности.