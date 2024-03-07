Какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят жители России

Помимо рейтинга наиболее популярных киножанров среди жительниц и жителей России, "Кинопоиск" представил списки конкретных проектов, привлекающих аудитории разного пола.

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И здесь, в отличие от вышеупомянутых перечней, можно найти пару пересечений.

Главный фаворит у россиянок - турецкая хитовая мелодрама "Постучись в мою дверь". Также они любят и смотрят следующие проекты: "Беспринципные", "Триггер", "По щучьему велению", "Мажор", "Король и Шут", "Конёк-Горбунок", "Нулевой пациент", "Пищеблок".

Чаще всего мужчины смотрят "Джентльменов" Гая Ричи, на втором месте - ещё одна картина британского режиссёра "Гнев человеческий", а на седьмом и восьмом - его же "Операция "Фортуна" и "Переводчик" соответственно. Плюс "Король и Шут", "Рик и Морти", "Кибердеревня", "Беспринципные", "Джон Уик 4" и "Волк с Уолл-стрит".